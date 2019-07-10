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Emre Belözoğlu kampa katıldı

- Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu: "Yuvama döndüğüm için çok mutluyum"- "Fenerbahçe'nin olduğu yerde hedef her zaman şampiyonluk ve kupadır"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:08
Emre Belözoğlu kampa katıldı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası'ndaki kampına katıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, tecrübeli futbolcuyu teknik direktör Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı ve takım arkadaşları karşıladı.


- Emre: "Yuvama döndüğüm için çok mutluyum"


FB TV'ye konuşan Emre Belözoğlu, "Benim için çok farklı, çok güzel bir heyecan. Yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Bu ortamı yaşamak, antrenmanlara, Kadıköy'e çıkmak çok farklı duygular. Bunları yaşamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Önlerinde iyi bir hazırlık süreci bulunduğunu kaydeden tecrübeli futbolcu, "Milli takımdan dolayı hocamız bize diğer arkadaşlarımıza göre birer hafta fazla izin verdi. Ben de 1 gün önceden gelmek istedim. Yarın çalışmalar başlayacak. Profesyonel bir futbolcu için sezon başı antrenmanları çok önemlidir. Ersun Yanal hocanın antrenmanları da biraz ağırdır. Ona adapte olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Görevinin kulüp kültürünü ve aidiyetini takım arkadaşlarına anlatmak olduğunu vurgulayan, Emre şunları kaydetti:

"Yönetimimiz ve hocamız, beraber hareket ederek bazı oyuncuları mutlaka dahil edeceklerdir. Bizim de görevimiz, kulübümüzün kültürünü, aidiyetini yeni gelen arkadaşlarımıza anlatmak. Kulübümüzün değerlerini, taraftarımızın beklentilerini, camiamızın isteklerini onlara doğru şekilde aktarmak. Sahada ve saha dışında onlara yardımcı olmak. Bunun için burada olacağız. Önceliğimiz tabii ki saha içi olacak çünkü bizden beklenti yüksek. Fenerbahçe'nin olduğu yerde hedef her zaman şampiyonluk ve kupadır. Hatta bazen burada şampiyonluklar da yetmez. O yüzden oyuncu arkadaşlarımıza, yeni gelen arkadaşlarımıza, elimizden geldiğince tecrübelerimizi aktaracağız. Çünkü fazla hata yapanda biraz daha fazla tecrübe oluyor. Ben arkadaşlarıma göre biraz daha fazla hata yaptığım için, daha tecrübeliyim. O yüzden elimden geldiğince onlara hem saha içinde hem de saha dışında yardımcı olacağım."


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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:08
  1. Emre Belözoğlu
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol

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