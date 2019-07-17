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Emre Aydın ve Emre Okur Karaköprü Belediyespor’da

Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncuları Emre Aydın ve Emre Okur’u renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:04
Emre Aydın ve Emre Okur Karaköprü Belediyespor’da

Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncuları Emre Aydın ve Emre Okur’u renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.


TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı siyahlı ekip orta saha oyuncuları Batman Petrolspor’dan Emre Aydın ve Kemerspor 2003’ten Emre Okur’u kadrosuna kattı.Trabzonspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Emre Aydın TFF 2. Ligde 58 maça çıkarken, 3. Ligde de 57 maçta forma giydi. Genç futbolcu Trabzonspor’da profesyonel olurken, ofspor, 1461 Trabzonspor, Ankara Demirspor ve Batman Petrolspor gibi takımlarda forma giydi.Kemerspor 2003 takımından transfer edilen tecrübeli sol kanat Emre Okur ise TFF 1. Lig’de 82 Maçta 10 gol atarken, TFF 2. Ligde 135 maç, TFF 3. Ligde 136 maç oynadı.Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, takıma katkı sağlayacağına inandıkları iki futbolcuyu kadrolarına kattıklarını dile getirdi.


Kulüp Başkanı Aslan, “Transferlerimiz kulübümüze hayırlı olsun. İnşallah yeni transferlerimizle birlikte istediğimiz başarıya ulaşırız. Transfer çalışmalarımız kulübümüzün ihtiyaçları doğrultusunda devam ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:04
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