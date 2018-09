Emre Akbaba Lokomotiv Moskova maçında oynayacak mı? Fatih Terim açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Lokomotiv Moskova maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte Muslera'nın açıklamaları:

"Fatih Terim ile 2 Şampiyonlar Ligi tecrübemiz ile son tecrübe arasında fark var. Benim hocama olan saygım sevgim sonsuz. Hocamızın bize verdiği duygu otomatik olarak başarıyı getiriyor. Evimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük. Hocamız ve ekibi ile başarılı olmak istiyoruz."

"Bakıldığı zaman bu tip turnuvalarda her zaman için ilk hedef gruplardan çıkmak olur. Hep beraber odaklandığımız hedef gruplardan çıkmak olur ve sonrasında maç maç değerlendirme yapılır."

'Önce hayal etmek lazım'

Muslera'nın açıklamalarının ardından Fatih Terim önemli değerlendirmelerde bulundu.

Terim'in basın toplantısından satır başları şu şekilde:

"Hedef olabilmesi için önce insanların hayal etmesi gerekir. Şu an dünya büyüklüğünde hayalim var. Hep içimde neden olmasın var!"

"Olur veya olmaz ama hep içimde neden olmasın var. Hiç kolay değil tabii cezalıyız, eşit şartlarda değiliz. Herkes 25 kişilik liste verirken biz 23 kişilik liste veriyoruz. Bunlara rağmen neden olmasın diyorum."

'O zamanlar tepki almıştım'

"UEFA şampiyonluğu zamanında doğrudan söylemiştim ve tepkiler almıştım o zaman. Ben sadece neden olmasın diyorum. Galatasaray, gidiş-gelişle adlandıracağım yer değil. Benim için tek gelişli bir yer Galatasaray."

"Ekonomi, oyuncu profili veyahut performans açısından da Şampiyonlar Ligi'nin içindeki takımlar arasında bulunduklarına göre ciddiye alınması gereken bir grubumuz var. Bu grupta 1. de olabilirsiniz sonuncu da. Dengeli bir grup. Diğer gruplar gibi ilk 2 şu olur diyemezsiniz. Biz 21 kişilik kadroyla gruptan çıkmaya çalışacağız, onlar 25."

Emre Akbaba açıklaması

"Emre Akbaba'nın yarın oynamasını bekliyoruz hepimiz. Oynaması için bir engel yok. Nasipse sahada olacak. Emre Akbaba son maçta 12.3 km koştu. Onun yarın oynamasını bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi seviyesine yaklaşıyoruz. Şimdi kendisiyle konuştum oynaması için bir engel yok. Yalnızca son maçtan bir yorgunluğu var."

'Fernandes takımın maestrosu'

"Lokomotiv Moskova geçen sezon Rusya Ligi'ni şampiyon bitiren, Yury Semin gibi değerli bir hocaya sahip olan ciddi bir rakip. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara da sahip. Özellikle Fernandes takımın maestrosu"

'Ozan neden oynamasın!'

"Ozan Kabak yarın neden oynamasın. Son zamanlarda Avrupa'da gençlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Kariyerimde güvendiğim genç oyuncular yüzümü kara çıkartmadı. Ozan ve Yunus özelinde hep birlikte bekleyip yarın ne olacağını görelim."

"Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Galatasaray kendi sahasında nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynamayı deneyecek. Kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oyun her saniye her şeye açıktır. Kazanıp kazanıp çıkmak varken neden puan hesabı yapalım? İnşallah öyle çıkarız."

"Öyle bir transfer dönemi yaşadık ki Allah kimseye vermesin. Yeni yeni kendimize geliyoruz."

'Galatasaray başka bir marka'

"Galatasaray, Türk futbol tarihinde Avrupa'daki konumu ve geçmiş başarıları ile başka bir marka. Benim bütün isteğim, bu ligde varlığımızı sürdürmeye devam etmeli artı her sene de üzerine koymalıyız. Galatasaray bu konuda ayrışan bir marka."

Nagatomo'ya övgü dolu sözler

"Yuto geçen sene ocak ayında bizle tanıştı ama herhalde dünyadaki her teknik adamın çalışmak isteyeceği bir oyuncu, bir insan ve çok örnek bir karakter. Nitekim, başkanlarımıza rica ettik, onlar da bize ilk Yuto'yu aldılar. Kendimi çok şanslı addediyorum."

"Bizim için çok farklı bir anlam taşıyor. Japonya'yı da çok iyi temsil ediyor. Kendisi, ailesi, futbola bakış açısı, antrenmandaki örnek davranışı ve oyun anlayışı hakkında ne kadar güzel şey söylesem az. Her oyuncu için kullanmak isterim bunu."