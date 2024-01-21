Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan damga vurmuştu! Sosyal olmayı umuyor, açıkladı: Müge Anlı'dan mı destek istedi?

Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı özel hayatıyla da gündeme geliyor. Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile görüşmeyen ve tüm çabalarını görmezden gelen Emrah, çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiriyor.

Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan Müge Anlı'dan mı destek istedi? "Ölmek üzere babama sarılmak istiyorum" sözlerini duyunca çıldırdı

Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile görüşmeyen Emrah geçtiğimiz günlerde, çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise "Benim iki tane evladım var Elyesa ve Eleysa. Onlar benim her şeyim. Hayatımın anlamları. Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar" sözleriyle ifade etmişti.

"MÜGE ANLI'NIN DA İŞİ GÜCÜ YOK..."

Emrah'ın sözleri sonrası gözler Tayfun Erdoğan'a çevrildi. Tayfun'un Müge Anlı ve Seda Sayan'dan yardım istediği iddiasında bulunan bir sosyal medya sayfası durumu daha da ileri götürdü ve genç ismin "Ölmek üzereyim babama sarılmak istiyorum" dediği iddia edildi.

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Tayfun Erdoğan sosyal medyadan isyan ederek "Böyle haber yapılır mı babacım amaç ne? 2 prim mi illa peşine mi düşelim böyle haberlerin tabii Müge ablanın da işi gücü yok babamla bizim aramıza aracı olacak ban sen şu işe..." dedi.