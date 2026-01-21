“Emperyalizmin Piyonlarına Karşı Ay-Yıldızlı Cevap: Nusaybin’den Doğu’ya Bayrak Mitingleri”

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, Nusaybin’de Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen provokasyona ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu girişimin yalnızca bir sembole değil, iki bin ikiyüz yıllık bir devlet aklına, ortak vatana ve milletin vakur duruşuna yönelik açık bir saldırı olduğunu ifade etti.

Yazıcı, Türk bayrağının herhangi bir bez parçası olmadığını vurgulayarak, bu bayrağın Malazgirt’te Alparslan’ın sancağı, Çanakkale’de şehidin kefeni, Sakarya’da milletin namusu, 15 Temmuz’da ise istiklalin son kalesi olduğunu belirtti.

“Türk bayrağı; Türk’ün de, Kürt’ün de, Arap’ın da bu topraklar için döktüğü kanın ortak mirasıdır. O bayrakta yalnızca Türk’ün değil, Kürt’ün de kanı vardır. Bu hakikati inkâr edenler ya tarihi bilmez ya da emperyalizmin taşeronluğunu yapmaktadır.”

Bayrağa yönelik provokasyonların Nusaybin halkının iradesini ve karakterini yansıtmadığını ifade eden Yazıcı, bu girişimlerin dış odaklı senaryoların ve içerideki uzantılarının ürünü olduğunu söyledi.

“Bu topraklarda bayrak indirmeye çalışanlar, asırlardır başaramayanların bugünkü piyonlarıdır. Emperyalizmin çizdiği senaryolara figüranlık yapanlar şunu iyi bilmelidir: Bu millet diz çökmez, bayrak indirmez, devletine sahip çıkar.”

Milletin vakur duruşu vurgusu Türk milletinin tarih boyunca her saldırı karşısında vakur, sabırlı ve kararlı bir duruş sergilediğini belirten Yazıcı, bayrağa uzanan her elin milletin ortak vicdanında mahkûm edildiğini dile getirdi.

Nusaybin’den tüm Doğu’ya çağrı: Bayrak mitingleri yapılsın

Açıklamasında Nusaybin halkına özel bir çağrıda bulunan Turgay Yazıcı, en güçlü cevabın yine bölge halkı tarafından verileceğini ifade ederek şu öneride bulundu: “Nusaybin’den başlayarak Mardin’de, Diyarbakır’da, Van’da, Hakkâri’de, Şırnak’ta; Doğu’nun her şehrinde Türk bayraklarıyla birlik ve kardeşlik mitingleri yapılmalıdır. Sokaklar ay-yıldızla dolmalı, bu milletin bölünmezliği dosta düşmana gösterilmelidir.” Yazıcı açıklamasının sonunda, devletin, milletin ve bayrağın hedef alındığı her noktada Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği’nin kararlılıkla duracağını vurgulayarak, Türkiye’nin birliğine kasteden hiçbir girişime sessiz kalınmayacağını ifade etti.