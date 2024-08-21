Emperyalizmin kirli planları duvara tosladı! Meclis'ten, o alçaklara okkalı şamar

Akşam gazetesi yazarı Yaşar Hacısalihoğlu, emperyalizmin Türkiye'nin iç cephesine yönelik şer hedeflerine dikkat çekti. Yerel seçim sonrası Cumhur İttifakı'nı dağıtma girişimlerinin bertaraf edildiğini belirten Hacısalihoğlu, PKK terör örgütünün siyasi uzantılarının Gazi Meclis'te provokasyon peşinde olduklarını ifade etti. Milli dayanışma ve birlik ruhunun emperyalizmin tüm unsurlarına karşı korunması gerektiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Emperyalizmin ve uzantılarının son günlerde yine şer hevesleri kabarmış durumda. Hedef yine Türkiye'nin iç cephesi.

Türkiye'nin iç cephesinde gedikler açabilmek, toplumsal barışı zedeleyebilmek, Türkiye'nin milli meselelerinde ortak davranma, ortak mücadele ruhunu dağıtabilmek için yoğun çaba içindeler. Özellikle yerel seçim sonrası cesaretlenerek kabaran bu çaba zemininde, öncelikle Cumhur İttifakı'nı dağıtabilmek için hamleler denediler. Adına "normalleşme" denilen yeni bir süreç başlatarak, siyasi zeminde yeni denklemler kurulabileceğine dair hesaplar yaptılar. Bu sırada Suriye'nin kuzeyinde sözde yerel seçim tarihleri belirlendi. Ancak buna karşı Türkiye'nin kararlılığı görüldükçe sözde yerel seçimlerin ertelendiği duyuruldu.

Bu şer hevesin arkasındaki güç ABD emperyalizmi ise "şimdilik şartlar oluşmadı" diye açıklama yaptı. Bu açıklama doğal olarak sorusunu da üretti; hangi şartların, nerede oluşmasını bekliyorsunuz?

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Bu sorunun cevabı da oldukça netti; buna göre sadece Suriye'de değil, aynı zamanda Türkiye' de de istedikleri şartların oluşmasını bekliyorlardı. Yani kendilerine bağlı yeni bir siyasi yapı, yeni bir siyasi denklem oluşmasını veya oluşturabilmeyi umut ediyorlar.

İşte bunun için, istedikleri şartların oluşması için büyük gayret içindeler. Hedef; Suriye'de istediklerini yaparken, buna sessiz kalacak, mümkünse destek olacak bir siyasi zemin oluşturmaktır. Bu zeminde sonuç alabilmek için yerel seçim sonrası ilk denemelerin yapıldığı Cumhur İttifakı'na karşı bu tuzak, ittifakın iki lideri tarafından derhal püskürtüldü.

Şimdi aynı şer hedef için yeni çabalar devrede. Olmayanı varmış gibi, var olanı yokmuş gibi göstererek buna dayalı provokasyonlar çıkarabilmenin, iç ayrışmalara, iç gerilimlere, iç çatışmalara yol açacak iklim oluşturmanın ve böylece milli meselelerde iç bütünleşmeyi yok etmenin şer çabasındalar.

Bu şer çaba için Gazi Meclis de kullanılmak isteniyor. PKK terör örgütünün siyasi kolu DEM' in Gazi Meclis'teki uzantıları fırsat buldukları her durumda bu şer hedefin tetikçileri olarak çaba içindeler. Gazi Meclis'in çatısı altında iradelerinin (teröristbaşını kastederek) İmralı'ya bağlı olduğunu ifade etmelerine, Türkiye'yi, Mehmetçiği işgalci olarak karalamaya yeltenenler onlardır. Gazi Meclis'e gelen tezkerelere hayır oyu vererek Türkiye'nin hasımlarının beklentilerini karşılayanlar onlardır.

Son Meclis oturumundaki yaşananların başaktörleri de onlardır. Devlete katil diyerek, yıkılmasını isteyen zatı da kürsüye çıkaran da onlardır. Aynı yolun yolcusu bu zat da onlardan beklenileni yaparak, Gazi Meclis'te provokasyonu gerçekleştirmiştir.

Bu şer hamlelerin eksilmeyeceğini bilmek gerekir. Enerjiden ekonomiye tam bağımsızlık mücadelesinden asla vazgeçmemek gerekir.

Emperyalizmin tüm unsurlarına karşı, milli dayanışma ve birlik ruhunu kaybetmeden, mücadele kararlılığını sarsılmaz biçimde ortaya koymak gerekir."