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Gündem Emperyalizme karşı iki darbe… Başkan Erdoğan çıplak elle direnişi öğretti
Gündem

Emperyalizme karşı iki darbe… Başkan Erdoğan çıplak elle direnişi öğretti

Yeniakit Publisher
2024-06-27 13:25:00 - 2024-06-27 13:51:36
Emperyalizme karşı iki darbe… Başkan Erdoğan çıplak elle direnişi öğretti

ABD uşaklarının Bolivya'daki darbe girişimi tıpkı Türkiye’deki ABD uşaklarınınki gibi başarısız oldu. Devlet Başkanı Luis Arce’ tıpkı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı gibi halkını meydanlara çağırdı. Bolivya’daki darbe girişimine karşı yapılan direniş, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ‘Erdoğan, darbelere karşı çıplak elle direnişi öğretti’ şeklinde yorumlandı.

Bolivya devlet başkanı Luis Arce halkı meydanlara davet etmesi ve ordu yönetimine yeni isimler atamasının ardından zırhlı araçlar ve askeri birlikler geri çekilmeye başladı. Darbenin başını çeken eski komutan Zuniga ise gözaltına alındı.

Başkan Erdoğan’ın 15 temmuzda gösterdiği liderlik Bolivya liderine de örnek oldu. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ‘Erdoğan, darbelere karşı çıplak elle direnişi öğretti’ şeklinde yorumlandı.

Soylu’nun mesajı şöyle;

15 Temmuz’daki milli direnişimiz, demokrasiye ve milli iradeye nasıl sahip çıkılacağını tüm dünyaya gösterdi…

Ve dün Bolivya’da yapılmaya çalışılan darbe girişimi için de bir ilham kaynağı ve kurtuluş oldu.
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Bolivya lideri, milleti sokaklara çağırdı ve darbe girişimi, cesur liderlerle ve milletle beraber püskürtüldü.

15 Temmuz ruhu ve cesareti, tüm dünyada darbelere karşı seçilmişlerin-seçenlerin çıplak elleriyle; silahları ve emperyalizmi yenebileceğinin ispatıdır.

Yaşasın demokrasi! Yaşasın Millet!

İyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan

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