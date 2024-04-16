Emperyalistlerin sinsi Gazze planına dikkat

MUHAMMET KUTLU ANKARA

İsrail’in 1 Nisan’da İran’ın Şam Konsolosluğu’na yönelik saldırısına bu ülkenin hafta sonu gerçekleştirdiği misilleme, soykırım altındaki Gazze’nin durumunu daha da zorlaştırırken, emperyalistlerin sinsi planını da yürürlüğe koymasına neden oldu.

Akit’e konuşan Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, “İran, İsrail’in 1 Nisan’da Şam’daki konsolosluk binasına saldırısına karşı hafta sonu bir misilleme saldırısı yaptı. Bu, Gazze halkına sahip çıkmak için değil, tamamen İran’ın kendi saygınlığını kurtarmak amacıyla yapılmıştır. Hiçbir şey elde edilemediği gibi Gazze İsrail’in önüne atılmıştır. Dünya çapında Gazze soykırımı dolayısıyla büyük tepki çeken Netanyahu yönetimi rahatlamıştır. Şimdi ABD, İngiltere, Almanya, Fransa gibi pek çok batılı ülke yeniden İsrail’in yanında yer almaya başlamıştır. İran göstermelik bir saldırı yaptığı gibi bir de bir daha saldırmayacağını bildirmiştir. Böyle yaparak bütün kozu İsrail’e vermişlerdir.

İran'ın saldırısı Gazze'yi daha zor duruma düşürdü

Bu saldırıdan sonra Gazze’deki Filistin halkı daha zor duruma düşmüştür. Ne yazık ki İslam ülkeleri de yardım malzemesi göndermek dışında hiçbir şey yapamıyorlar. Bu saldırıyla İran, ABD ve İngiltere’nin bölgeye daha fazla yerleşmesine alet olmuştur. ABD zaten İsrail’in isteğiyle Gazze’ye liman yapmaya başladı. Bu limanın inşası bittiğinde Gazze’ye tek giriş kapısı olarak orayı ilan edecekler. Gazze’ye gelecek her şey o limandan geçmek zorunda olacak. Bütün inisiyatif İsrail ve emperyalistlerin eline geçecek. Gazze halkı tamamen çaresiz bırakılmıştır. İnsan olarak insanlığın içine düştüğü bu aciz durumdan utanıyoruz” dedi.

ABD’nin meşruiyeti için zemin hazırlanmış oldu

İnsan Hakları ve Hizmet Derneği (İnsanHakDer) Genel Başkanı Mustafa Sinan da, “İran’ın İsrail’e yönelik başarısız ve sonuçsuz saldırısıyla ABD’nin oradaki meşruiyetini kazanması için zemin hazırlanmış oldu. Hem ABD hem İngiltere orada bulunmalarına meşruiyet kazandırdılar. Gerek ABD’de gerek İngiltere’de vicdan sahibi halk, Gazze’ye soykırım gerçekleştiren İsrail’e yakın durulmasına karşıydılar. Her gün protesto gösterileri yapılıyordu. Şimdi ABD ve İngiltere yönetimleri halklarına İran tehdidini bahane gösterip orada olmak zorunda olduklarını daha rahat söyleyecekler. Ayrıca, ABD’nin Gazze’de yapmakta olduğu limanın da meşruiyetini kazanmış olacaklar. Böylelikle Filistin’e özellikle Mısır üzerinden giden yardımların önü kesilecek. Gazze tamamen İsrail işgali altına geçmiş olacak. Allah, İzzettin El Kassam’dan da oradaki mücahitlerden de razı olsun. Çünkü onların bu mücadeleleri siyonizme hizmet eden devletleri ve yönetimleri açığa çıkarmış oldu. İnşallah zafer inananların olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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Siyonistin hedefi Gazze'yi gündemden düşürmek

Yedihilal Derneği Ankara İl Başkanı Av. Serkan Güçlü ise şunları ifade etti: “Gazze ısrarla dünya gündemine oturuyor. Siyonistler ve destekçileri de ısrarla onu gündemden çıkarmak için uğraşıyor. Bir gündemden çıkarabilseler, Gazze’yi büyük bir katliamla boşaltacaklar. Nasıl olsa İslam dünyası sessiz kalacağını deklare etmiş durumda. Ama bir avuç Gazzeli ihlaslarından olsa gerek Gazze’yi dünya gündeminden düşürmüyor. Siyonisler, Gazze’yi gündemden düşürmek ve sonrasında da Gazze’yi boşaltmak için bu sefer de İran üzerinden bir operasyon gerçekleştiriyor. İran’a yapılan bir saldırı, akabinde mecburen gelen fakat yetersiz olan bir karşı saldırı ile Gazze yine perdelenmeye çalışılıyor.

Batı'da yükselen İsrail karşıtlığı bir anda söndü

Batıda ve İsrail kamuoyunda yükselen İsrail ve Netenyahu karşıtlığı bir anda sönmüş oldu. Böylece bir deneme daha yapıldı Gazze’yi unutturmak için. İsrail için son başladı. Ancak bu bir yıl mı sürecek, on yıl mı? Bunda etkili olacak olan Müslümanların tavrı. Müslümanlar erken uyanırsa bir yıl. Uyanmazsa, uyanıncaya kadar bela ve musibetle uyandırılacaklar. Nihayetinde ise İsrail için son yaşanacak. İster uyuyalım, ister uyanık olalım. Bu yüzden Gazze’nin unutturulmasına, perdelenmesine müsaade etmemeliyiz.”