Emperyalist solcular şimdi de alman ağzı kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin ardından Almanya'yı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ziyareti için 'Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi akabinde yurt dışına yapacağımız ilk devlet ziyareti' derken Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından Almanya'ya gidecek olması emperyalist solcuları rahatsız etti.



ALMAN AĞZI KULLANDILAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya düzenleyeceği ziyaret için Almanya'nın başkenti Berlin'de yoğun hazırlık yaparken emperyalist solcuların savunucusu Birgün gazetesi bundan rahatsız oldu. Ülkesinin Avrupa'dan kötülenmesi ve dışlanması için elinden geleni yapan mezhepçi Birgün gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretini okuyucularına 'Sokaklar da vekiller de karşı' başlığıyla verdi.

