THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Emperyalist solcular şimdi de alman ağzı kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından Almanya'yı ziyaret edecek olması solcu Birgün gazetesini rahatsız etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:39
Emperyalist solcular şimdi de alman ağzı kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin ardından Almanya'yı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ziyareti için 'Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi akabinde yurt dışına yapacağımız ilk devlet ziyareti' derken Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından Almanya'ya gidecek olması emperyalist solcuları rahatsız etti.

ALMAN AĞZI KULLANDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya düzenleyeceği ziyaret için Almanya'nın başkenti Berlin'de yoğun hazırlık yaparken emperyalist solcuların savunucusu Birgün gazetesi bundan rahatsız oldu. Ülkesinin Avrupa'dan kötülenmesi ve dışlanması için elinden geleni yapan mezhepçi Birgün gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretini okuyucularına 'Sokaklar da vekiller de karşı' başlığıyla verdi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 14:39
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. almanya
  3. Birgün gazetesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emperyalist solcular şimdi de alman ağzı kullandı
    1. Emperyalist solcular şimdi de alman..
    2. Kış saat uygulamasıyla saatler ne..
    3. Murat Nehri'nde boğulan gencin cansız..
    4. Saatler geri mi alınacak?
    5. ABD’de siyahilerin can güvenliği yok!
    6. MHP İlçe Başkanı, yönetimiyle birlikte..
    7. Karadeniz'de torik bereketi! Tanesi..
    8. Her yerde aranan polis müdürü, sahte..
    9. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    10. ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav giriş..
    11. Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait evden..
    12. Terör örgütü PKK'dan alçak hamle! Köy..
    13. Kırıkkale'de hırsız ev sahibini rehin..
    14. Anlaşma tamam! İşte Bilic'in yeni adresi
    15. Mardin'de inanılmaz olay! İçme suyu..
    16. PKK'lı hainler köy basıp 7 kişiyi..
    17. Alman basınının iki yüzlülüğü!
    18. EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    19. Anlaşma tamam! Bilic'in yeni adresi
    20. Aftan kimler yararlanacak?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Van'da korkutan deprem!
    Van'da korkutan deprem!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü