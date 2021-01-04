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Teknoloji Emniyet'ten Whatsapp uyarısı! Bu mesaja dikkat
Teknoloji

Emniyet'ten Whatsapp uyarısı! Bu mesaja dikkat

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), WhatsApp dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 22:44:00 -
Emniyet'ten Whatsapp uyarısı! Bu mesaja dikkat

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), 'Kilit Kırılıyor…', 'Cihaza Erişim Sağlanıyor…', 'Log Kaydı Alınıyor…' gibi fotoğraflı mesajlar atan dolandırıcılara karşı vatandaşları sosyal medya üzerinden uyardı.

Siberay yapılması gerekenleri açıkladı

Sosyal medyadan mesaj örneğini paylaşan Siberay'ın iletisinde, ''WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir.'' ifadeleri kullanıldı.

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