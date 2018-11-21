Emniyetten Şişli'de asayiş denetimi!

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki 4 ayrı noktada genel asayiş denetimi gerçekleştirdi.



Okmeydanı Kalekol önünde bir araya gelen ekipler, saat 14.00'da harekete geçti. Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki 4 ayrı noktada genel asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği denetimlerde şüpheli kişiler ve araçlar durdurularak arandı. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.