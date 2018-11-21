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Emniyetten Şişli'de asayiş denetimi!

İstanbul'un Şişli ilçesinde özel harekat timlerinin de destek verdiği denetimlerde şüpheli kişiler ve araçlar durdurularak arandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:02
Emniyetten Şişli'de asayiş denetimi!

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki 4 ayrı noktada genel asayiş denetimi gerçekleştirdi. 

Okmeydanı Kalekol önünde bir araya gelen ekipler,  saat 14.00'da harekete geçti. Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki 4 ayrı noktada genel asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği denetimlerde şüpheli kişiler ve araçlar durdurularak arandı. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:02
  1. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü
  2. Asayiş uygulaması
  3. İstanbul
  4. Şişli

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