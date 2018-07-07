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Emniyetten 'Manukyan' operasyonu!

Adana merkezli 5 ilde yapılan ve "Manukyan" lakaplı kadının liderliğini yaptığı kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı çete, polisin titiz çalışmasıyla ortaya çıkartıldı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:25
Emniyetten 'Manukyan' operasyonu!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçerek 3 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu kadınları fuhuşa zorlayıp, aracılık ve yer temininde bulunan kişilerin adreslerini belirledi.

Bu tespitler üzerine 3 Temmuz günü Adana merkezli Diyarbakır, Mersin, Hatay ve İstanbul'da 17 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 'Manukyan' lakaplı çete lideri Afife F.'nin de aralarında bulunduğu, 5'i kadın, 19 kişiyi gözaltına aldı.


Yapılan sorguda şüphelilerin, kaçmak isteyen kadınları ölümle tehdit ettikleri belirlendi. Fuhuş için, deniz kıyısında bulunan Karataş ilçesini seçen şüphelilerin, gelen müşterilerden 150 lira otel, 150 lira da birlikte olacakları kadın için olmak üzere toplam 300 TL para aldıklarını saptandı. Otel, motel ve camping kabinlerinde deniz manzaralı fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

"POLİS FUHUŞU BELGELEMEK İÇİN KILIKTAN KILIĞA GİRDİ"

Karataş, Adana'nın küçük bir ilçesi olduğu için polis takip yaparken deşifre olmamak için her gün başka bir kılığa girdi. Polis, önce "gezici doktor" kılığına girip fuhuş yapılan otel ve diğer mekanlara gelerek Sağlık Bakanlığından geldiğini gezici doktor olduğunu sağlık taraması yaptığını belirterek fuhuş yapan alanları tek tek görüntüledi. Başka bir gün ise telefon görevlisi olarak gelen polisler fuhuş yaptıran ve yapan şahısları tespit etti. Daha sonra ise PTT görevlisi olarak gelerek tespitlerini sürdürdü. Polis 3 ay boyunca her gün kılıktan kılığa girdi. Bir gün temizlik görevlisi, bir gün karı koca olup otelde kalan müşteri, bir gün nüfus müdürlüğünde çalışan görevli olarak kılıktan kılığa giren polisin çalışmaları sonucunda elde edilen delillerin ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:25
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Hatay
  4. Diyarbakır
  5. Adana
  6. Fuhuş
  7. Operasyon

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