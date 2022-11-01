Emniyet'ten Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu!
Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emniyeti hedef alan paylaşımına ilişkin suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı ‘Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak’la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.