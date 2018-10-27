Emniyetten kaçakçılara şok baskın! 6 milyon adet ele geçirildi
Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak tütün satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyon kapsamında baskın yaptıkları bir depoda 4 ton kaçak tütünün yanı sıra 6 milyon adet makaron ele geçirildi.27 Ekim 2018 Cumartesi 17:01
Çorum'da, kaçak tütün satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'nde bir depoya baskın düzenledi.
6 milyon makaron ele geçirildi
Depoda koli ve çuvalların içinde 4 ton kıyılmış kaçak tütün, 6 milyon makaron, 15 bin sahte bandrol, 500 kilogram kaçak çay ile bandrol kesiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili B.B. ve Ş.G. gözaltına alındı.
Depodaki malzemelere ise el konuldu.
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