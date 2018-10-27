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Emniyetten kaçakçılara şok baskın! 6 milyon adet ele geçirildi

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak tütün satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyon kapsamında baskın yaptıkları bir depoda 4 ton kaçak tütünün yanı sıra 6 milyon adet makaron ele geçirildi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 17:01
Emniyetten kaçakçılara şok baskın! 6 milyon adet ele geçirildi

Çorum'da, kaçak tütün satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'nde bir depoya baskın düzenledi.

6 milyon makaron ele geçirildi

Depoda koli ve çuvalların içinde 4 ton kıyılmış kaçak tütün, 6 milyon makaron, 15 bin sahte bandrol, 500 kilogram kaçak çay ile bandrol kesiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili B.B. ve Ş.G. gözaltına alındı.

Depodaki malzemelere ise el konuldu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 17:01
  1. Çorum
  2. kaçak tütün satıcıları
  3. Küçük Sanayi Sitesi
  4. makaron
  5. sahte bandrol
  6. kaçak çay
  7. kıyılmış kaçak tütün

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