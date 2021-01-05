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Teknoloji Emniyet'ten flaş uyarı! Whatsapp kullananlar dikkat... Böyle bir mesaj gelirse hemen bunları yapın
Teknoloji

Emniyet'ten flaş uyarı! Whatsapp kullananlar dikkat... Böyle bir mesaj gelirse hemen bunları yapın

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, vatandaşları WhatsApp dolandırıcılarına karşı Twitter hesabından önemli bir uyarı paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 08:45:00 - 2021-01-05 08:47:32
Emniyet'ten flaş uyarı! Whatsapp kullananlar dikkat... Böyle bir mesaj gelirse hemen bunları yapın

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), 'Kilit Kırılıyor…', 'Cihaza Erişim Sağlanıyor…', 'Log Kaydı Alınıyor…' gibi fotoğraflı mesajlar atan dolandırıcılara karşı vatandaşları sosyal medya üzerinden uyardı.

Siberay, yapılması gerekenleri sıraladı

Sosyal medyadan mesaj örneğini paylaşan Siberay'ın iletisinde, ''WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir.'' ifadeleri kullanıldı.

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