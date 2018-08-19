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Emniyetten büyük operasyon! TIR'ın içinden tam 65 bin adet kaçak sigara çıktı

Kayseri'de atık kağıt taşıyan TIR'ın dorsesinde 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 18:30
Emniyetten büyük operasyon! TIR'ın içinden tam 65 bin adet kaçak sigara çıktı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya karayolundaki uygulama noktasında takibe aldıkları TIR'ı durdurdu. Operasyonda atık kağıtların içine gizlenmiş 65 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü K.Y., sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 18:30
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