Emniyetten büyük operasyon! TIR'ın içinden tam 65 bin adet kaçak sigara çıktı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya karayolundaki uygulama noktasında takibe aldıkları TIR'ı durdurdu. Operasyonda atık kağıtların içine gizlenmiş 65 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü K.Y., sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.