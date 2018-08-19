Emniyetten büyük operasyon! TIR'ın içinden tam 65 bin adet kaçak sigara çıktı
Kayseri'de atık kağıt taşıyan TIR'ın dorsesinde 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.19 Ağustos 2018 Pazar 18:30
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya karayolundaki uygulama noktasında takibe aldıkları TIR'ı durdurdu. Operasyonda atık kağıtların içine gizlenmiş 65 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü K.Y., sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.
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