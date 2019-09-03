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Emniyetten ailelere kritik uyarı! O bilgileri sakın paylaşmayın

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda çocuğun, tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin verilmemesi, internet ortamında görüştüğü kişilere dikkat edilmesi, aile üyelerinin telefon numaraları ile acil ihbar hatlarının ezberletilmesi önerildi.

03 Eylül 2019 Salı 16:55
Emniyetten ailelere kritik uyarı! O bilgileri sakın paylaşmayın

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala, sosyal medya hesaplarından, ailelere yönelik uyarılar paylaşıldı.

Paylaşımlarda ailelerden, çocuklarının tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin vermemeleri, tanımadığı kişilerden uzak durmasını söylemeleri ve tanımadığı bir kişi vücuduna dokunduğunda nasıl tepki vermesi gerektiğini öğretmeleri istendi.

"Fotoğraf ve isim paylaşımı yapmayın"

Çocukların internet ortamında kimlerle görüştüğüne dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan paylaşımda ailelere, çocuklarının fotoğraflarını, ismiyle birlikte sosyal medyada paylaşmamaları uyarısında bulunuldu.

"Numaraları ezberletin" 

Ailelerin kendi telefonlarının yanı sıra acil ihbar hatlarını (155-156-112) çocuklarına ezberletmeleri gerektiği bildirilen paylaşımda çocuklara, tanımadığı kişilerin arabasına binmemenin ve tehlike anında arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmanın öğretilmesinin önemli olduğu kaydedildi.

"Ben onu tanımıyorum" diye bağırmayı öğretin

Paylaşımda, çocukların kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemeyi bilmesi gerektiği vurgulanarak, aile arasında "Anne ve babamın adı ne?", "Aile şifremizi söyle" gibi gizli bir kodun belirlenmesi ve ebeveynlerin bu kodları acil durumlarda kullanması için çocuklarına öğretmesi istendi.

Ailelere çocuklarının takibini yapabilmek için mobil konum uygulamalarını kullanmaları tavsiyesinde bulunulurken, kendini tehlikede hissettiği anda çocuklarına "Ben onu tanımıyorum!" diye bağırmayı öğretmeleri önerildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:55
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü

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