0553 313 94 23

Emniyette yeni dönem! Artık bu görüntü olmayacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 39 ilçede 42 salonla anlaşarak, çalışan polisleri spora başlatıyor.

06 Ekim 2019 Pazar 13:00
Emniyette yeni dönem! Artık bu görüntü olmayacak

İstanbul'da çalışan polisler için ilginç bir adım atılıyor. İstanbul'daki polisler spora başlıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 39 ilçede 42 salonla anlaştı. 20 bin polise tek tip eşofman dağıttı ve haftanın bir günü 3 saat izin verdi.

Megakent'te görevli polislerin fit bir görünüme kavuşmaları için 3 saat izin verildi, 42 salon ayarlandı. İstanbul'un güvenliğinde önemli bir paya sahip olan polisler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ankette; 16 bin polis vakitsizlik ve salon ücretleri nedeniyle spor yapamadığını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 13:00
  1. İstanbul
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  3. polisler
  4. polis
  5. spor

YORUM YAZ

  • KARLIDUMANKARLIDUMAN35 dk önce
    YAZIK KENDI SAGLIGINI DÜSÜNMEYEN MEMURLAR ASAYIS NASIL OLURDA SAGLIKLI YÜRÜYEBILIRLER KENDILERI AYAKTA ZOR DURURKEN ASAYIS NASIL OLUSRDA SAGLIKLI AYAKTA KALABILIR DEGILMI MEMUR BEY .
  • Sen sen ***Ben benSen sen ***Ben ben56 dk önce
    Ey emniyet yetkilileri siz polislerin göbeği ile değil önce çalışma saatlerini ayarlayın. Üç ekibin yapacağı işi bir ekibe yüklemeyin, stressiz çalışma ortamı oluşturun, maaşlarının yükseltilmesi için hükümetle işbirliği yapın. Daha çok da neyse. Boş müdürlerin saçmalığından başka bir şey değil bu durum. Neyse....
  • MuhtesemMuhtesem57 dk önce
    Teklifim göbekli ensesi kalın mücahit ve politikacılar içinde aynısı uygulansın..o görüntü milletin hakkını yediklerinin nişanesi gibi duruyor..yesinler veya geçirsinler ama mutlak uygulanmalı..kimlere mutahit+mucahit+siyasetçilerin topuna

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'Tarifi tutturulamayan' ekmeğin ünü ilçe sınırlarını aştı
  1. 'Tarifi tutturulamayan' ekmeğin ünü..
  2. YPG destekçisi Brett McGurk'ten..
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
  4. 500 milyon TL değerindeki araçlar..
  5. "Gidin ve küffara söyleyin,..
  6. Ege'deki 2 ada satışa çıkarıldı
  7. Kaftancıoğlu'nun yardımcısı gözaltına..
  8. Tarihçi Mustafa Armağan'ın acı günü
  9. Bayern Münih'e Hoffenheim dur dedi! 2-1
  10. Premier Lig'de Liverpol dolu dizgin!..
  11. ABD Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrıldı
  12. ABD, Arabistan'ı İran'a mecbur etti
  13. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:..
  14. Suriye'nin kuzeyinde hareketli anlar!..
  15. Beşiktaş'tan gönderilmişti! Belçika'da..
  16. Anca poz verirsiniz... Kendi gemisini..
  17. Hikmet Karaman'dan istifa yorumu:..
  18. Alişan'ın görüntüsü sosyal medyada..
  19. Avcı’dan 6 futbolcuya olumsuz rapor!
  20. TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
  21. BBP’de Olağan MKYK Toplantısı yapıldı!
  22. Ahlaksız kadın gözaltına alındı
  23. Emniyette yeni dönem! Artık bu görüntü..
  24. Büyük tepki çekmişti! O vicdansız..
  25. Irak’ta protestolar büyüyor!..
  26. MHP'den ABD Büyükelçiliğine sert tepki
  27. Irak Meclis Başkanı: Ben de sokağa..
  28. TBMM'de bu hafta
  29. Frigya'da turist sayısı giderek..
  30. Okullara dadanan çetelere geçit yok!..
İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı

Günün Karikatürü

5 Ekim 2019
Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu