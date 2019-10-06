Emniyette yeni dönem! Artık bu görüntü olmayacak

İstanbul'da çalışan polisler için ilginç bir adım atılıyor. İstanbul'daki polisler spora başlıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 39 ilçede 42 salonla anlaştı. 20 bin polise tek tip eşofman dağıttı ve haftanın bir günü 3 saat izin verdi.

Megakent'te görevli polislerin fit bir görünüme kavuşmaları için 3 saat izin verildi, 42 salon ayarlandı. İstanbul'un güvenliğinde önemli bir paya sahip olan polisler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ankette; 16 bin polis vakitsizlik ve salon ücretleri nedeniyle spor yapamadığını belirtti.