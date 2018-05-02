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Emniyet'te FETÖ operasyonu! 2 komiser yardımcısı göz altında

Hakkari'de FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında 2 komiser yardımcısı tutuklanarak göz altına alındı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:16
Emniyet'te FETÖ operasyonu! 2 komiser yardımcısı göz altında

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu kapsamda, 30 Nisan 2018 günü saat 14.00 sıralarında Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli bir komiser yardımcısı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Açıklamada, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevliyken 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen 1 komiser yardımcısının da “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 27 Nisan 2018 günü İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:16
  1. İstanbul
  2. Hakkari
  3. FETÖ

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