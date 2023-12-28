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Gündem Emniyette dev FETÖ operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya: 445 kişi açığa alındı
Gündem

Emniyette dev FETÖ operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya: 445 kişi açığa alındı

Yeniakit Publisher
2023-12-28 18:10:00 -
Emniyette dev FETÖ operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya: 445 kişi açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı.' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı.

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