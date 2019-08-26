Emniyet ve MİT’ten kritik operasyon
FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral yakalandı.26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:38
FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral yakalandı.
FETÖ’nun TSK’daki mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici, emniyet ve MİT’in düzenlediği ortak operasyonla Ankara’da yakalandı. Oral, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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