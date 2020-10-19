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Emniyet uyardı! Hemen bildirimde bulunun

Emniyet Genel Müdürlüğü, ''Çeşitli firmaların e-posta adreslerine Emniyet Genel Müdürlüğüne ait eposta adres uzantısının taklit edilmesi suretiyle oluşturulmuş sahte e-posta adresleri üzerinden “Polisin Son Davetiyesi” içerikli e-postalar gönderildiği tespit edilmiştir. Firmalarımızın bu tarz içerikler ile karşılaştığında en yakın kolluk birimine bildirmesi önem arz etmektedir.'' açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:51:00 - 2020-10-19 15:00:50
Emniyet uyardı! Hemen bildirimde bulunun

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, son dönemde çeşitli firmalara Emniyet Genel Müdürlüğüne ait e-posta adres uzantısı taklit edilerek oluşturulan sahte adreslerden Emniyet Genel Müdürünün ismini de kullanarak "polisin son davetiyesi" içerikli e-postalar gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Tahkikat başlatıldı

Firmaların, e-posta adreslerine gelen bu tarz mesajların içeriğindeki linklere tıklanması ve ekinde bulunan dosyaların indirilmesi halinde şirket sistemlerinin şüpheliler tarafından ele geçirilmesi ve maddi/manevi zarara uğrama riskinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Firmalarımızın bu tarz içeriklerle karşılaştığında bunlara itibar etmemesi ve konuyu en yakın kolluk birimine bildirmesi önem arz etmektedir. Söz konusu maili oluşturan ve yayanlar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz."

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