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Ekonomi Emniyet personeli (Bekçi, Polis, Komiser, Emniyet Amiri ve Emniyet Müdürü) emekli maaşları ne kadar?
Ekonomi

Emniyet personeli (Bekçi, Polis, Komiser, Emniyet Amiri ve Emniyet Müdürü) emekli maaşları ne kadar?

TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşen enflasyon rakamlarına bağlı olarak polis ve bekçilerin maaşları ile emekli maaş zam oranı da belli oldu. Buna göre 2021'de Emniyet personeli (Bekçi, Polis, Komiser, Emniyet Amiri ve Emniyet Müdürü) emekli maaşları ne kadar? 1.sınıf emniyet müdürü emekli maaşı 2021, Emekli polis maaşı 2021 Emekli polis ikramiyesi, Emekli Emniyet Müdürü maaşı 2021 Emekli Emniyet Müdürü ikramiyesi, Emekli Emniyet Müdürü Maaşı 2021, Emekli komiser maaşı 2021 ikramiyesi, Emekli bekçi maaşı 2021 Emekli bekçi ikramiyesi haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-02-06 21:05:00 -
Emniyet personeli (Bekçi, Polis, Komiser, Emniyet Amiri ve Emniyet Müdürü) emekli maaşları ne kadar?

Emniyet mensupları 2021 de emekli olunca emekli maaş ve ikramiyesi ne kadar? Emniyet Teşkilatında, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü, Polis Memuru, Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi olup 2021 yılında emekli olacakların emekli maaş ve emekli ikramiyesi belli oldu. İşte rakamlar...

Emniyet mensupları emekli maaşları 2021

Emniyet teşkilatındaki; Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Polis Memuru, Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü, 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü unvanları arasında astlık-üstlük durumu bulunmasına rağmen, aynı hizmet süresi ve aynı derece/kademede emekli olduklarında, emeklilik hakları aynı olmaktadır.

Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil unvanlardan bazıları için 1. derece kadroda geçerli olan ek göstergenin aynı seviyede olması, farklı unvanlardan emekli olan emniyet mensuplarının aynı miktarda emekli maaşı ve ikramiye alması sonucunu doğurmaktadır.

Emniyet teşkilatındaki; Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Polis Memuru, Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü, 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü unvanları arasında astlık-üstlük durumu bulunmasına rağmen, aynı hizmet süresi ve aynı derece/kademede emekli olduklarında, emeklilik hakları aynı olmaktadır.

Yükseköğrenim mezunu olarak çeşitli hizmet süreleriyle bazı unvanlardan emekliye ayrılmış veya 14 Haziran 2021 tarihine kadar emekliye ayrılacak olan emniyet mensuplarının emekli maaşı miktarları ile 14 Haziran 2021 tarihine kadar emekliye ayrılacak olanların alabileceği emekli ikramiyesi miktarları konusunda hazırladığımız Tabloya aşağıda yer verilmiştir.

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