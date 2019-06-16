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Emniyet Müdürü'nün talimatıyla sınava yetişmesi için ekip gönderildi

Diyarbakır'da YKS'ye geç kalma tehlikesi yaşayan bir öğrenci, sınava polis motosikletiyle götürüldü.

16 Haziran 2019 Pazar 18:23
Emniyet Müdürü'nün talimatıyla sınava yetişmesi için ekip gönderildi

Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi'ne geç kalma tehlikesi yaşayan öğrenci, polis motosikletine bindirilerek okula götürüldü.

YKS'nin üçüncü oturumuna girmek için evinden çıkan öğrenci Halil İbrahim Bodur, sınava gireceği Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesine gitmek için toplu taşıma aracına binmek istedi.

Emniyet Müdürü talimat verdi

Bir süre beklediği aracın gelmemesi üzerine sınava gecikeceği korkusu yaşayan Bodur, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın öğrencilere yardım olunması yönündeki talimatı üzerine harekete geçen bir motorize polis, Bodur'un bulunduğu bölgeye gitti.

Polis motosikletine bindirilen Bodur, bu sayede sınava yetişti.

"Sana ekip göndereceğiz"

Halil İbrahim Bodur, yaptığı açıklamada, polis teşkilatına teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Polisi arayarak üniversite sınavına geç kalacağımı söyledim. 'Bir ekibiniz beni üniversiteye kadar bırakabilir mi' dedim. Bana 'Sana ekip gönderceğiz' dediler. Ben telefonu kapattıktan çok kısa bir süre sonra sağ olsunlar motorlu polis ağabeyi gönderdiler. Ağabey de sağ olsun beni sınava yetiştirdi." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 18:23
  1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
  2. Yabancı Dil Testi
  3. Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan
  4. 155 Polis İmdat Hattı
  5. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

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