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Emniyet müdürünü şehit eden katil zanlısı savcıya ifade verdi: Pişman olsam ne değişecek?

Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırının zanlısının, savcılığa verdiği ifadede, olayı neden yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Zanlının pişman olup olmadığı yönündeki soruya, "Pişman olsam ne değişecek? Ben bu yaşanan olayları daha nasıl değiştireceğim? Hiçbir şey hatırlamıyorum." dediği belirtildi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 21:21
Emniyet müdürünü şehit eden katil zanlısı savcıya ifade verdi: Pişman olsam ne değişecek?

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit düştüğü, iki polisin de yaralandığı saldırıda ayağından yaralanan saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu (35), Rize Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından götürüldüğü adliyede, cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Zanlı Sarıcaoğlu'nun ifadesinde, Derepazarı ilçesinde gündüz çalıştığı için tayinini Rize merkeze aldırmak istediğini, bunun için yazılı müracaat ettiğini fakat olumsuz sonuçlanınca bir kez de emniyet müdürüyle yüz yüze görüşmek istediğini söylediği belirtildi.

Emniyet müdürüyle görüşmesinde, Derepazarı ilçesinde gece çalışma olmadığını, Rize merkezde gece çalışarak gündüz okumak istediğini, bu nedenle tayin talep ettiğini belirttiğini dile getiren zanlının, mmniyet müdürü Verdi'nin bu talebinin karşılanamayacağını söylemesi üzerine dışarı çıktığını, dışarı çıktıktan sonrasını hatırlamadığını, neden yaptığını da hatırlamadığını öne sürdüğü kaydedildi.

'Pişman olsam ne değişecek?'

Sarıcaoğlu'nun, pişman olup olmadığı yönündeki soruya, "Pişman olsam ne değişecek? Ben bu yaşanan olayları daha nasıl değiştireceğim? Hiçbir şey hatırlamıyorum." dediği ifade edildi.

Zanlının ayrıca, FETÖ ile bağlantısı olup olmadığı soruyu "olmadığı" yönünde yanıtladığı belirtildi.

Öte yandan zanlının, psikolojik ilaç kullanmadığı, öğrenci affından yararlanarak yatay geçişle kaydını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine aldırdığı öğrenildi.

Rize Emniyet Müdürlüğünde dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, diğer yaralılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal tedavi altına alınmıştı. Olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:21
  1. Rize
  2. uğur verdi

YORUM YAZ

  • İSMAİL HAKKIYAİSMAİL HAKKIYA6 dk önce
    bu hal ve minval üzere öldürdüğünün hakkını ödeyeceksin ona allah ve rasulünden kuran ve islamdan sonra en candan dost abı hayat olacaksın burada kalmayacaksın hayat boyu cinayetle savaşacaksın önce allahın verdiği canı allahtan başjüka hiç kimsenin asla alamayacağına buna teşebbüs edenin gerçekte sadeceinan fıska düştüğünü can almaya kadir olamadığına inanacaksın sonra ya rabbi adam öldürme olayını kanı helal olanların kanı helal olduğu anda ve kanı kendisine helal kılınanlara çevir bunun haricinde cinayeti hak ile yeksan et diye ölümüne yalvaracak ve gücün nisbetinde başarıya ulaşacaksın o zaman rabbin peygamberin kitabın dinin amirin milletin ve allahın bütün mülkü senden razı ve hoşnut olacak sende tertemiz olacaksın inşallah allaha emanet ol
  • İSMAİL HAKKIYAİSMAİL HAKKIYA15 dk önce
    pişman olursan berşey değişecek ZÜMER 53-54 önce tövbe edeceksin ardından kendine hedef koyacaksın canını aldığının canını isteyeceksin allahtan onun fisebillahkıyamet sabahına kadar cihadını kulluğunu isteyeceksin üzerine sürekli allahın nurunun yağmasını isteyeceksin öyle dua edeceksin o öldürülmüş olmasının hakkını allaha hiç ödeyemecek hale gelecek bunu başarmak için allaha dost olmanın yolunu bulacak ve ona dost olacaksın
  • İsmailİsmail30 dk önce
    Direk idam edilsin, o zaman hatırlar...
  • Habib kartalHabib kartal43 dk önce
    Fetöcülerle uğraşan uğraşmakta olan herkese kesik kesik ara ara ama sürekli operasyon çekiyorlar. Operasyon araları çok uzun olduğu için onların yapıp yapmadığını kimse anlamıyor. Birde üstüne ben bunu nasıl yaptım gibi ifadeler işi sulandırıyor. Bir bakacağız ki bir gün uzun dönemde adamlar hep intikam almış.En iyisi uyanalım.Bence fetö şiddetli bir şekilde aktif.
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