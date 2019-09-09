0553 313 94 23

Emniyet müdürü, okula başlayan şehit kızını makam aracıyla götürdü

Iğdır’da terör örgütü PKK’nın döşediği bombanın patlaması sonucu 4 yıl önce şehit olan polis memuru İbrahim Derindere’nin kızı Hafza Derindere, babasının toprağa verildiği gün olan 9 Eylül’de okula başladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:23
Emniyet müdürü, okula başlayan şehit kızını makam aracıyla götürdü

Iğdır’da terör örgütü PKK’nın döşediği bombanın patlaması sonucu 4 yıl önce şehit olan polis memuru İbrahim Derindere’nin kızı Hafza Derindere, babasının toprağa verildiği gün olan 9 Eylül’de okula başladı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hafza’yı makam aracıyla okula götürdü.


Iğdır’da, Dilucu Sınır Kapısı’nda 8 Eylül 2015’te görevli polis memurlarını götüren servis minibüsü ile koruma görevi yapan otomobilin geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerin yola önceden döşedikleri bombayı patlatması sonucu polis memuru İbrahim Derindere 13 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Derindere 9 Eylül 2015 yılında Adana’da düzenlenen törenle Buruk Mezarlığındaki polis şehitliğine defnedildi. Şehit polis memuru geride kızı Hafza Derindere (7) ve gözü yaşlı eşi Şeyma Nur Derindere’yi bıraktı. Hafza Derindere babası şehit olduğunda 2 yaşında olduğu için onu hiç hatırlayamadı. Anne Derindere kızını tek başına büyütürken, Adana Emniyet Müdürlüğü her zaman onların yanında oldu. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da babasız kalan şehit çocuklarıyla sık sık bir araya gelip ilgilendi. Hafza Derindere 6 yaşına geldiği için Çukurova İMKB İlkokulu’na kaydı yaptırıldı. Şehit kızı annesinden babası olmadığı için ona baba şefkati gösteren ve hep yanında olan Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın okulun ilk gününde yanında olmasını ve kendisini babası gibi okula götürmesini istedi. Bu durum karşısında duygulanan anne Derindere emniyete giderek durumu Aktaş’a bildirdi. Aktaş, vatan için gözünü kırpmadan canını veren polis memurunun çocuğunun kendi çocuğundan hiç farklı olmadığını söyleyerek teklifi kabul etti ve okulun ilk günü evden Hafza Derindere’yi alıp makam aracıyla okula götüreceğini söyledi.



"Babasının toprağa verildiği gün okula başladı"


Bunun üzerine şehit kızı Hafza, babasının toprağa verildiği gün olan 9 Eylül tarihide Aktaş tarafından sabah evden alınıp makam aracına bindirilerek okula götürüldü. Aktaş, Derindere’yi sınıfına kadar götürüp sırasında da bir süre oturarak ona eğitim hayatında başarılarak diledi ve her zaman yanında olacağını söyledi. Okulda anne ve kızı duygu dolu anlar yaşadı.


Şehit eşi Derindere, "Kızımın en büyük hayali babası olmadığı için baba yerine koyduğu emniyet müdürünün kendisini okula götürme isteğiydi. Bu isteği kabul edip kızımı bir baba gibi kabullenip okula getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bugün hem çok mutluyuz hem de çok hüzünlüyüz. İki duyguyu bir arada yaşıyoruz. Eşime söz verdim bugün ağlamayacağım. Bir haftadır uyumuyoruz" dedi.


Hafza Derindere ise okula emniyet müdürü ile başladığı için çok mutlu olduğunu onu babasının yerine koyduğunu söyledi. Aktaş, okulun ilk günü Hafza Derindere’yi okula bıraktıktan sonra diğer şehit çocuklarını da ziyaret etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hasankeyf’e turist akını
    1. Hasankeyf’e turist akını
    2. 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında..
    3. 5 liralık çıra için 70 yıllık ağaçlara..
    4. Sigara kaçakçılarından kızaklı zula
    5. Sakarya’da okullar açıldı, trafik..
    6. Düzce’de 2 kilo 750 gram esrar ele..
    7. ‘Sui Generis Tiyatro’ Türkiye’nin her..
    8. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    9. Aşıklar Mamak’ta atıştı
    10. Züccaciyeciler ihracata odaklandı
    11. Lüleburgaz’da 6 bin 900 öğrenci okula..
    12. Erzurum'da trafik kazası: 5 ölü
    13. 9 Eylül coşkusu “Zafer Yürüyüşü” ile..
    14. Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    15. Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 6..
    16. 16 yaşındaki genç kızdan haber..
    17. Anadolu Efesli Micic'in acı günü
    18. Netanyahu, Johnson'a 'Boris Yeltsin'..
    19. Haliliyeli öğrenciler Göbeklitepe’yi..
    20. Kavacık’ta üniversitede çıkan yangın..
    21. Yunusemre güreş takımı Türkiye..
    22. Özel Harekat Şube Müdürü'nü şehit eden..
    23. British Airways pilotları iki günlük..
    24. ABD’de Çin’in Doğu Türkistan’daki..
    25. Salihli Belediyespor ilk hazırlık..
    26. Başkan Dinçer, yeni eğitim öğretim..
    27. Sağlık Müdürü Hülür: "İntihar 15-35..
    28. Zonguldak'ta iki hafta önce..
    29. Sinop’ta şüpheli orman yangını
    30. Adıyaman’da sahabe coşkusu!
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi