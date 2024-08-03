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Yerel Emniyet müdürü denizde boğulma tehlikesi geçirdi, durumu ağır
Yerel

Emniyet müdürü denizde boğulma tehlikesi geçirdi, durumu ağır

Yeniakit Publisher
2024-08-03 11:41:00 -
Emniyet müdürü denizde boğulma tehlikesi geçirdi, durumu ağır

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Sarısoy'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisi sahilinde dün serinlemek için denize girdi.

Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, cankurtaran ve çevredeki vatandaşların yardımı ile denizden çıkarıldı. Akabinde sağlık ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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