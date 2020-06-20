Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi! İstanbul Barosu Avukatı Cesim Parlak'a kötü haber

İstanbul Barosu'na üye Avukat Cesim Parlak, son yasal düzenleme ile bekçilere, bekâr veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisinin verildiğini iddia ederek bir skandala imza attı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada gerçek dışı iddiaların yer aldığı haber sitesi yetkilileri ve bu iddiaları dile getiren avukat hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"19 Haziran 2020 tarihinde bir haber sitesinde “Bekçiler bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisini sahip oldu” başlığıyla “İstanbul Barosu’na üye Av. Cesim Parlak’ın” son yasal düzenleme ile bekçilere, bekâr veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisinin verildiği şeklinde Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin çalışma usül ve esaslarıyla bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialarına yer verilmiştir.

Teşkilatımızı karalamaya yönelik gerçek dışı iddiaların yer aldığı haber sitesi yetkilileri ve bu iddiaları dile getiren avukat hakkında, teşkilatımız ve görevlilerimiz aleyhine ağır, rencide edici ve halkımızın güvenlik kuvvetlerine duyduğu güveni sarsmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, yalan ve iftiralar içeren ithamlarda bulunmalarından dolayı adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur.

Polis teşkilatımıza yardımcı kuvvet olan bekçilerimize yönelik yürütülen sistematik karalama kampanyasına rağmen bekçilerimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenin temini için kesintisiz görev yapmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."