Emniyet kemerini takmayan taksiciler yandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile birlikte taksicilere yönelik denetimler arttırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de Rıhtım Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi.

Ekipler tarafından ayrıca sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı. Denetimler sırasında emniyet kemeri takılı olmayan 2 taksi sürücüsüne 196'şar lira ceza kesildi.

Emniyet kemeri takılı olmadığından ceza kesilen taksilerden birinde ikaz sesini susturan toka adı verilen aparat olduğu, diğer takside de emniyet kemerinin koltuğa bağlandığı görüldü. Ceza kesilen bir sürücü basın mensuplarına "Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesildi. Emniyet tokası takılıydı, ikaz sesi çıkmasın" diye konuştu.