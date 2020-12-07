  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan FETÖ sanıklarına istenen ceza belli oldu
Aktüel

Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan FETÖ sanıklarına istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmeye ve 15 Temmuz'da Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yargılanan 17 sanık hakkında mütalaa açıklandı - Savcı, bütün sanıkların "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan müebbet, "Fuat Avni" hesabının kullanıcılarından olduğu ileri sürülen Mustafa Koçyiğit'in de arasında bulunduğu 8'inin ise ayrıca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:03:16 -
Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan FETÖ sanıklarına istenen ceza belli oldu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 17 kişinin yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Ardından söz verilen savcı, celse arasında esas hakkındaki görüşünü dosyaya sunduğunu açıkladı.

Bunun üzerine, tahliyeye yönelik taleplerini dile getiren sanık ve avukatları, esas hakkında savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi.

Bu talebi yerinde gören mahkeme duruşmayı, 28 Aralık 2020'ye erteledi.

- Savcının esas hakkındaki mütalaası

Cumhuriyet savcısının hazırladığı esas hakkındaki mütalaada, bütün sanıkların "devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan "müebbet" ve bu bilgileri "temin etme" suçundan ise 20'şer yıla kadar hapisleri istendi.

"Fuat Avni" hesabının kullanıcılarından olduğu ileri sürülen Mustafa Koçyiğit ile Haşim Türker, Akif Güngör, Bülent Günay, Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammed Serhat Al ve Hamdi Özdere'nin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Yine bütün sanıkların bazı bilişim suçlarından toplamda 26'şar yıla kadar hapse çarptırılmaları istenen mütalaada, sanıklar Yusuf Ziya Sarı, Reşat Arıkan, Eyüp Liste, Hasan Demir, Murat Ahmetoğlu, Abdullah Öner, Mahmut Orak, Gazi Topal ve Nazmi Mert hakkında "silahlı terör örgütüne üyelikten" 15 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!
Gündem

Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!

Cezaevinden çıktıktan sonra kendisini “Mesih” ilan eden ve öldüğü öne sürülen Hasan Mezarcı, açıklamada bulundu.
Koronavirüse yakalanırsak ağır geçirip geçirmeyeceğimizi nasıl anlarız?
Sağlık

Koronavirüse yakalanırsak ağır geçirip geçirmeyeceğimizi nasıl anlarız?

Koronavirüs hastalığını hiçbir kronik hastalığı olmamasına rağmen ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü.

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı
Gündem

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı

Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan bilimsel araştırmalara göre, bölgedeki..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay