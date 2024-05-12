Emniyet her yerde arıyordu! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Edirne'de yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan aralarında FETÖ'cülerin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesi Akçadam köyü yakınlarında yaptıkları kontrollerde, Meriç nehri üzerinden lastik botla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 5 şüpheliyi yakaladı.
FETÖ ve çeşitli suçlardan aranıyorlardı
Şüphelilerin FETÖ üyeliği ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti sağlama ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin yanındaki lastik bota da el konuldu.
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