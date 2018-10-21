THY- Euroleague
0553 313 94 23

Emniyet güçlerinden sınırda ortak uyuşturucu operasyonu

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birlikleri, yürütülen istihbarat çalışmalarının ardından İran sınırında gerçekleştirdikleri operasyonda 10 kilo 626 gram amfetamin-morfin ele geçirdi.

21 Ekim 2018 Pazar 16:54
Emniyet güçlerinden sınırda ortak uyuşturucu operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 kilo 626 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ortak operasyon gerçekleştirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmalarının ardından Bölücek köyündeki İran sınırında sınır birlikleriyle ortak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda pet şişelerde 10 kilo 626 gram amfetamin-morfin ele geçirildi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 16:54
  1. Ağrı
  2. Doğubayazıt
  3. İl Jandarma Komutanlığı
  4. İran sınırı
  5. amfetamin-morfin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayaklarınız sizden ilgi bekliyor
    1. Ayaklarınız sizden ilgi bekliyor
    2. Ahırdaki manzarayı görünce şoke oldu!..
    3. Eşinin tarifiyle başladı, fabrika..
    4. Emniyet güçlerinden sınırda ortak..
    5. TSK paylaştı! Torpidoyla tam isabet..
    6. Asistanına kafayı takan profesör,..
    7. Hareketsiz kalmayın!
    8. Olay iddia! 'Cemal Kaşıkçı'nın cesedi,..
    9. Milan'dan Fatih Terim sürprizi!
    10. Bebeklerde göz kaymasına dikkat!
    11. Sınav stresiyle baş etme metotları
    12. Ph değeri yüksek su için
    13. Sayıları 10 oldu! Suudilere destek..
    14. Yumurta akının cilde muhteşem faydası
    15. Fenerbahçe'ye kötü haber! 3 hafta yok
    16. Kan donduran iddia: DAEŞ elebaşı..
    17. Şaşırtıcı fobiler
    18. Parabenin vücuda zararları
    19. Prof. Dr. Canan Karatay’ın pastırma..
    20. Yunus polisler, taksiyle çarpıştı! 3..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?