Emniyet güçlerinden sınırda ortak uyuşturucu operasyonu
Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birlikleri, yürütülen istihbarat çalışmalarının ardından İran sınırında gerçekleştirdikleri operasyonda 10 kilo 626 gram amfetamin-morfin ele geçirdi.21 Ekim 2018 Pazar 16:54
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 kilo 626 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ortak operasyon gerçekleştirildi
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmalarının ardından Bölücek köyündeki İran sınırında sınır birlikleriyle ortak operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda pet şişelerde 10 kilo 626 gram amfetamin-morfin ele geçirildi.
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