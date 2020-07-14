Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan "15 Temmuz" mesajı:

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 15 Temmuz'da milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığı ortadan kaldırmayı hedefleyen silahlı darbe teşebbüsüne karşı milletin yekvücut olduğunu bildirdi.

Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve liderliğiyle birlikte milletin demokratik iradeye sahip çıkması sayesinde darbe kalkışmasının bertaraf edildiğini belirtti.

Milletin Türkiye üzerinde karabasan gibi çöken darbeciler karşı dimdik durarak yeniden tarih yazdığını vurgulayan Aktaş, "15 Temmuz'da ülkemizin anayasal düzenle teminat altına alınmış demokratik kazanımlarını, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen menfur silahlı darbe teşebbüsüne karşı milletimiz yekvücut olurken, tarihte benzerine az rastlanır bir cesaretle istiklal ve istikbaline de sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesinde ülkenin bekası ve milletin bölünmez bütünlüğü için canını ortaya koyan 251 şehidin verdiği mücadeleyle 83 milyonun kalbine adını yazdırdığının altını çizen Aktaş, şöyle devam etti:

"Milletimizle birlikte şanlı bir direnişe imza atarak, kritik bir rol ve görev üstlenen Türk Polis Teşkilatımız da 63 şehit, 284 gaziyle bu ölümsüz destanda yerini almıştır. Hiç şüpheniz olmasın ki Türk Polis Teşkilatı olarak milletimiz ve şanlı tarihimizden aldığımız güçle tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi her koşulda ve her durumda ülkemizin birlik ve beraberliğini tehdit eden tüm şer odaklarına, taşeron terör örgütleri ile onların arkasındaki dahili ve harici hainlere karşı onurlu mücadelemize aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."

15 Temmuz'da şehit olan kahramanlara, geride kalan ailelerine ve zaferden feyz alacak nesillere borçlarını ödemek için bu kutlu mücadeleyi anlatmayı görev bildiklerini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:



"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümü vesilesiyle bu şanlı mücadelenin saflarında yerini alan vatanın şerefli evlatları kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bir an bile tereddüt etmeksizin seferberlik ruhuyla canını ortaya koyan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

