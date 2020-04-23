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Aktüel

Emniyet Genel Müdürlüğünden duygulandıran 23 Nisan paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Afrin’de çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan bir video yayımladı.

2020-04-23 01:23:20 -
Emniyet Genel Müdürlüğünden duygulandıran 23 Nisan paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Afrin’de çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan bir video yayımladı.


Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “23 Nisan coşkusunu Afrin’de de yaşatıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çocukların yüzleri hep gülsün diye #TBMM100Yaşında #23NisanKutluOlsun”.

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