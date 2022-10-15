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Gündem Emniyet Genel Müdürlüğünden Bartın duyurusu! Harekete geçildi
Gündem

Emniyet Genel Müdürlüğünden Bartın duyurusu! Harekete geçildi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre maden faciasına ilişkin kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 11:20:00 -
Emniyet Genel Müdürlüğünden Bartın duyurusu! Harekete geçildi

Bartın'da meydana gelen maden faciasıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü provokatif paylaşım yapanlara yönelik harekete geçti.

EGM'den açıklama: 12 hesap yöneticisi tespit edildi

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlar kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapıldı, adli işlemlere başlandı.

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