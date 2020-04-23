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Aktüel

Emniyet Genel Müdürlüğünden Afrin'de 23 Nisan kutlaması paylaşımı:

"23 Nisan coşkusunu Afrin'de de yaşatıyoruz"

2020-04-23 01:06:50 -
Emniyet Genel Müdürlüğünden Afrin'de 23 Nisan kutlaması paylaşımı:

ANKARA (AA) - Afrin'de görevli Türk polisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bölgede yaşayan çocuklarla kutladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Nisan coşkusunu Afrin'de de yaşatıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çocukların yüzleri hep gülsün diye." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Afrin'de görevli Türk polislerinin, bölgede yaşayan çocuklara Türk bayrağı, üzerinde ay yıldız bulunan tişört, çikolata ve balon dağıttığı görüntülerin olduğu videoya da yer verildi.

Barış Manço'nun "Bugün bayram" şarkısının kullanıldığı videoda, çocukların ellerindeki Türk bayraklarını salladığı görüntüler de yer aldı.

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