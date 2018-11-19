Emniyet eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Alevi diye güvendim FETÖ'cü çıktı
Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun, katıldığı bir canlı yayında, FETÖ'den tutuklanan Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Recep Güven'e alevi olması nedeniyle güvendiğini fakat FETÖ'cü çıktığını söyledi.19 Kasım 2018 Pazartesi 23:26
Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun, katıldığı bir televizyon programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Uzun, Diyarbakır ve Siirt gibi terörle mücadelenin sahada aktif olarak yürütüldüğü illerde görev yapan firari FETÖ'cü eski 1. sınıf emniyet müdürü Recep Güven'e alevi olduğu için güvendiğini, fakat FETÖ'cü çıktığını söyledi.
'Alevi diye güvendim FETÖ'cü çıktı'
Habertürk TV'de Didem Aslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı adlı programa katılan Uzun, "Recep Güven alevi olduğu için güvendim, FETÖ'cü çıktı." dedi.
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