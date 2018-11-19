Emniyet eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Alevi diye güvendim FETÖ'cü çıktı

Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun, katıldığı bir televizyon programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uzun, Diyarbakır ve Siirt gibi terörle mücadelenin sahada aktif olarak yürütüldüğü illerde görev yapan firari FETÖ'cü eski 1. sınıf emniyet müdürü Recep Güven'e alevi olduğu için güvendiğini, fakat FETÖ'cü çıktığını söyledi.

'Alevi diye güvendim FETÖ'cü çıktı'

Habertürk TV'de Didem Aslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı adlı programa katılan Uzun, "Recep Güven alevi olduğu için güvendim, FETÖ'cü çıktı." dedi.