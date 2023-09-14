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Gündem Emniyet binasına bile giremiyorlardı! Hanefi Avcı ve Sabri Uzun hakkında flaş karar
Gündem

Emniyet binasına bile giremiyorlardı! Hanefi Avcı ve Sabri Uzun hakkında flaş karar

Yeniakit Publisher
2023-09-14 11:29:00 -
Emniyet binasına bile giremiyorlardı! Hanefi Avcı ve Sabri Uzun hakkında flaş karar

Rütbeleri sökülen, silahlarına el konulan eski emniyet müdürleri Sabri Uzun ve Hanefi Avcı, haklarını geri aldı.

Haklarındaki adli soruşturmalar gerekçe gösterilerek özlük hakları ellerinden alınan Eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'a hakları geri verildi.

Hanefi Avcı ve Sabri Uzun hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatılmış her iki ismin de rütbeleri sökülerek silahlarına el konulmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait binalara girişleri de yasaklanan eski emniyet müdürleri kararı idare mahkemesine taşıdı. Mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan içişleri Bakanlığı, Uzun ve Avcı'nın rütbeleri, beylik silahları ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait binalara giriş haklarını geri verdi.

Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Dairesi Başkanı Avcı hakkında da, “AİHM kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini" söylediği için hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından Avcı'nın 20 Haziran 2022'de rütbeleri ve silahı geri alınmıştı.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren bir paylaşımda bulunmuş "Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” ifadelerini kullanmıştı. Uzun'un, paylaşımının ardından başlatılan soruşturma sonucunda 11 Haziran 2022'de rütbeleri sökülmüş, silahı alınmıştı.
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