Emniyet batıdan batıya tayin 2020 sonuçları açıklandı mı?

Emniyet mensubu personeller Mayıs ve Haziran aylarında açıklanan genel atama dönemi dışında her yıl Şubat ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kez mazeret tayini istiyorlar. Polisler hangi durumlarda mazeret tayini isteyebileceği Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre belirlenmiştir. Polislerin kendileri, eşleri veya çocukları ile ilgili mazerete adayalı atama talebinde bulunabilmesi için yönetmeliğe göre bazı durumların oluşması gerekiyor.

Emniyet Teşkilatı bünyesinde olan polisler, çocuklarının eğitim, eş durumları ya da sağlık sorunları nedeniyle bekledikleri atama ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Polisler, batıdan batıya tayin sonuçlarının bir an önce ilan edilmesini bekliyor.