Emniyet araştırma başlattı! İlçedeki tüm AK Parti afişleri bir gecede kesildi İstanbul Tuzla'da, Belediye Başkanı ve AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı’nın seçim kampanyasında kullandığı afişler, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Tuzla Belediye Başkanı, AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı’nın seçim kampanyasında kullandığı afişler, 20 Mart 2019 Çarşamba gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesildi. Tuzla’da toplumun her kesimiyle birlik ve beraberlik ruhuyla seçim çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediye Başkanı, AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı’nın kampanya sürecinde sokaklara asılan afişleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, AK Parti afişlerine zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulundu. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü de olayın sorumlularının tespit edilmesi için araştırmalarını sürdürüyor.

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