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Emniyet araştırma başlattı! İlçedeki tüm AK Parti afişleri bir gecede kesildi

İstanbul Tuzla'da, Belediye Başkanı ve AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı’nın seçim kampanyasında kullandığı afişler, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:15
Emniyet araştırma başlattı! İlçedeki tüm AK Parti afişleri bir gecede kesildi

Tuzla Belediye Başkanı, AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı’nın seçim kampanyasında kullandığı afişler, 20 Mart 2019 Çarşamba gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesildi.

Tuzla’da toplumun her kesimiyle birlik ve beraberlik ruhuyla seçim çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediye Başkanı, AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı’nın kampanya sürecinde sokaklara asılan afişleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, AK Parti afişlerine zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulundu. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü de olayın sorumlularının tespit edilmesi için araştırmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:15
  1. Tuzla Belediye Başkanı
  2. AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı
  3. seçim kampanyası
  4. AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak
  5. AK Parti
  6. AK Parti afişleri
  7. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

  • türkiyelitürkiyeli26 dk önce
    nasıl pislik insanlarmış bu zillet ittifakı arkadaş!
  • AHMETAHMET26 dk önce
    yani AK PARTİ VE MHP çirkefler ittifakı ile yarışıyor
  • gökay keleşgökay keleş53 dk önce
    kesersen başkasının afişlerini , keserler afişlerini
  • HaticeHatice1 sa önce
    Yalniz tuzlada degil avcilardada yerlere atmis lambanin ustunu de kesmisler esenyurttada lambayi bicakla kesiyorlar bu tur eylem her ilcede var aslinda ak parti ilce baskanlari yogun calistiklari icin farkedemiyorlar

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