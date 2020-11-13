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Gündem Emlak vergisi ödemesi ne zaman?
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Emlak vergisi ödemesi ne zaman?

Vatandaşlar arasında taşınmaz mala sahip olanlar 2020 yılının sonlarına gelinmesiyle emlak vergisi ödemelerinin ne zaman biteceğini soruşturmaya başladı. Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, taksitli ya da tek seferde belirlenen tarihlerde ödeniyor. Peki, emlak vergisi ödemesi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:03:00 -
Emlak vergisi ödemesi ne zaman?

Kasım ayına girmemizle birlikte emlak vergisi ödeme tarihleri merak edilenler arasında oldu. Taşınmaz mal varlıkları olan bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi alanların emlak vergisinin hangi tarihler arasında ödeneceği, emlak vergisi ödemekle yükümlü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, emlak vergisi ödeme tarihleri hakkında detaylar…

Belediyeler tarafından her yıl düzenli olarak tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de ayrılabiliyor. Ödeme yapılırken, belediyelerden alınan beyanname dolduruluyor.

Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından alınıyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de ayrılabiliyor. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında olurken ikinci taksitlendirme ise kasım ayında alınıyor.

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