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Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi için son tarih 1 Haziran

Odunpazarı Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) 2020 yılı birinci taksitlerinin tahsilatına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 15:00:11 -
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi için son tarih 1 Haziran

Odunpazarı Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) 2020 yılı birinci taksitlerinin tahsilatına başladı.


Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin 1. taksit ödemeleri için son günün 1 Haziran Pazartesi günü olduğunu belirten Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için ödemelerini son güne bırakmaması gerektiğini söyledi. Vatandaşların cezalı durama düşmemek için 2020 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin birinci taksit ödemelerini 1 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapabileceğini belirten yetkililer, vatandaşların ödemelerini Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi veznesi ile Odunpazarı Kent Konseyi veznesinden yapabileceklerini dile getirdi.

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