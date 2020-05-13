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Aktüel

Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerini evden ödeyin

Talas Belediyesi emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerini dijital ortama taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:36:15 -
Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerini evden ödeyin

Talas Belediyesi emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerini dijital ortama taşıdı.


Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle “Evde kal” çağrılarının sıkça yapıldığı şu günlerde vatandaşlara vergi ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla internet üzerinden ödeme imkanı sunuldu. 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek olan vergi ödemeleri, www.talas.bel.tr adresinden e-devlet üzerinden veya Vakıfbank online üzerinden yapılabilecek.

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