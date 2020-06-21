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Ekonomi

Emlak Konut’tan villa isteyenlere fırsat

Emlak Konut GYO güvencesinde Yılmaz İnşaat tarafından Riva’da hayata geçirilen Düşler Vadisi’nde, kampanya döneminin sürdüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 10:57:00 -
Emlak Konut’tan villa isteyenlere fırsat

Emlak Konut GYO’nun başlattığı ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasına dahil olan Düşler Vadisi’nde alıcılara, yüzde 5 peşinatla villa sahibi olabilme seçeneği sunuluyor. Kredi taksit ödemeleri iki yıl ertelenerek üçüncü yıldan itibaren başlayan kampanyada, ayrıca yüzde 10 indirim de mevcut. Projede, 152 metrekareden 396 metrekareye kadar değişen villa seçeneklerine yer veriliyor. Yapılan açıklamaya göre, Düşler Vadisi’nin ilk etabında 509 villa yer alıyor. Riva’da yatırım potansiyeli yüksek bir proje geliştirdiklerini belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, “Tüm alımlarda yüzde 10 indirim sunduğumuz Düşler Vadisi’nde konut alıcıları yüzde 5 peşinatla villa sahibi olabiliyor” dedi.

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