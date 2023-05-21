Emlak Konut ve THY’den İstanbul’da evi olmayanlara büyük kampanya

Türkiye’nin önemli şirketlerinden Emlak Konut ile Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’na 10 dakika mesafede bulunan Arnavutköy’de 2.5 milyon metrekare alan üzerinde yeni bir projeye start veriyor.

13 bin bağımsız bölüm var

Projeye ilk evini alacak vatandaşlar başvurabilecek. Başvuru için sadece bin TL ücret alınacak. Toplamda 13 bin bağımsız bölümün olduğu ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi’ büyük bir kent vizyonuyla kurayla satışa sunuluyor. Başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

Uygun ödeme koşulları

Pojeyle İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşullarıyla konut edinme fırsatı sunuluyor. Yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olma hakkı tanınıyor. Ödemeler Emlak Konut’a gerçekleştirilecek. İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak. Ayrıca mücbir sebepler hariç beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Gençlere yüzde 20 kontenjan

‘Yenişehir Arnavutköy Projesi’nde toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18-30 yaş grubunda bulunan gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.

Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kurayla satışa sunulacak. Projede bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, ibadethaneler, sosyal mekânların yanı sıra yaya ile bisiklet yollarına yer verilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sıfır Atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip olan proje, enerji verimliliğini ön planda tutuyor. Isı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle Yeşil Proje konumunu elde ediyor ve çevresel uygulamalarıyla sürdürülebilir bir yaşam sunuyor. İstanbul Havalimanı ve diğer gerçekleşecek büyük projelerin merkezinde konumlanan ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy’, yenilikçi uygulamalara yer verilen bir proje olarak ilk hak sahiplerini bekliyor.

Çocuklar unutulmadı

Projede çocuklar için de her şey düşünüldü. Miniklerin keyifle vakit geçirecekleri ve sosyalleşecekleri oyun parkları ve onların iyi düzeyde eğitim alabilecekleri kurumlar var. Hem çocuklar hem de ebeveynler için güven ve ayrıcalıklarla dolu bir yaşam başlıyor. Yeni bir sayfa açmak ve yeniliklerle buluşmak için ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy’ projesine kura başvurusu yapmak gerekiyor.

Projeyle ilgili detayları ise emlakkonut.com.tr ve 444 36 55 elde etmek mümkün.