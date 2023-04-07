Emlak Konut GYO’nun Başakşehir Ayazma 4. Etap ihalesinin kazananı Fuzul GYO oldu

Yakın zamanda Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gayrimenkul yatırım ortaklığı dönüşüm iznini alan ve halka arz hazırlığında olan Fuzul GYO, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Başakşehir’de hayata geçirdiği projelerle bölgeye değer katan şirket, Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin kazananı oldu.

Dört firmanın katılım sağladığı 4.125.000.000 TL satış geliri bedelli ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan Fuzul GYO, Başakşehir Ayazma 4. Etap projesinde 22.310 metrekarelik bir alanda yakın zamanda konut projesi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle yatırımcılara katma değer sağladıklarını ifade eden Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, ‘’ Son yıllarda gayrimenkul sektörünün gözdesi haline gelen Başakşehir’de uzun yıllardır birbirinden değerli projelere imza atmaya devam ediyoruz. Fuzul GYO olarak, Başakşehir’de yeni bir yaşam merkezinin kuruluşuna katkı sağladığımıza inanıyorum. Yakın zamanda bizim yapımı devam eden Başakşehir Avrasya Konutları 2 ve 3 projelerimize komşu olan Başakşehir Ayazma 4. Etap arsa satış ihalesini kazandık. Burada yine konut geliştirmeyi planlıyoruz. Tüm projelerimizde olduğu gibi bu projemizde de vatandaşlarımıza güvenilir ve yüksek getirili bir proje sunacağız. Önümüzdeki dönemde yeni yaşam merkezleri geliştirme konusunda fark yaratıp, vatandaşlarımıza uzun vadeli ve düzenli kar sunan, kaliteli yaşam standardı ile eşleşen projelere imza atıp, ülke ekonomisi için üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

Lokasyonuyla Dikkat Çekiyor

Olimpiyat Stadı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin yanı başında yer alan arsanın kuzeyinde TEM otoyolu, güneyinde yine kentin ana ulaşım omurgalarından biri olan E5 Karayolu bulunuyor. İstanbul Havalimanı’na 10 dakika, ikinci köprüye ise 20 dakika mesafede olan proje, metro istasyonuna ise sadece 900 metre mesafede yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO