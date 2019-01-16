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Emlak Konut GYO’dan 1,2 milyarlık kâr

Emlak Konut GYO'nun KAP'ta yer alan açıklamasına göre şirket, 1 milyar 200 milyon lira net kâr bekliyor.

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:39
Emlak Konut GYO’dan 1,2 milyarlık kâr

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 1 milyar 200 milyon lira net kâr bekliyor. Emlak Konut’un Kamuyu aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, “Toplamda, 858 bin 803 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 7 milyar 303 milyon 823 bin 100 TL satış değeri olacağını tahmin etmekteyiz. Şirketimizin net kârının ise 1,2 milyar TL olabileceği öngörülmektedir” denildi. 

6 bin 567 bağımsız bölüm satıldı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından, KAP’ta yer alan bir diğer açıklamada da 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, toplamda 7 milyar 183 milyon 930 bin 452,42 TL (KDV hariç) değerinde, 6 bin 567 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirildiği ve bu satışların 1 milyar 109 milyon 764 bin 485,50 TL (KDV hariç) değerindeki, 936 adedinin yabancı ülke vatandaşlarına yapıldığı belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:39
  1. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
  2. Emlak Konut
  3. Kamuyu aydınlatma Platformu (KAP)
  4. KAP

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