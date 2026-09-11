Emlak Katılım Tasarruf Finansman 1 Yaşında

Tasarruf finansman sistemini daha geniş kitlelerle buluşturan şirket, ilk yılında on binlerce ailenin ev, araç ve iş yeri sahibi olma hayallerine destek olurken, tasarruf kültürünün güçlenmesine ve sektörün gelişimine katkı sundu.

Türkiye'nin ilk kamu sermayeli tasarruf finansman şirketi olarak sektöre yeni bir soluk getiren Emlak Katılım Tasarruf Finansman, faaliyetlerinin ilk yılını tamamladı. Emlak Katılım'ın güçlü kurumsal yapısı ve kamu bankası güvencesiyle tasarruf finansman modelini daha geniş kitlelerle buluşturan şirket, ilk yılında önemli bir büyüme ivmesi yakaladı. Tasarruflarını belirli bir plan dahilinde değerlendirerek faizsiz finansman modeliyle konut, araç veya iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara alternatif bir finansman imkânı sunan Emlak Katılım Tasarruf Finansman, on binlerce ailenin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Gerçekleştirilen her teslimat, bir yandan birikimlerin somut bir varlığa dönüşmesini sağlarken diğer yandan konut ve otomotiv başta olmak üzere reel ekonomiye de katkı sağladı.

Bir Yılda Sektöre Dinamizm Kattı

Faaliyetlerinin ilk yılında ulaştığı müşteri sayısı ve gerçekleştirdiği teslimatlarla dikkat çeken Emlak Katılım Tasarruf Finansman, sektörün gelişimine ve dönüşümüne önemli katkılar sağladı. Türkiye’de bir kamu bankası iştiraki olarak tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteren ilk şirket olan kurum, kamu bankacılığının köklü deneyimini tasarruf finansman modeli ile bütünleştirerek sektöre yeni bir rekabet ve hizmet anlayışı kazandırdı.

Emlak Katılım’ın sektöre dâhil olması, tasarruf finansman modelinin daha geniş kitlelerce tanınmasına, finansal sistemde alternatif kanalların güçlenmesine ve vatandaşların farklı finansman seçeneklerine erişiminin kolaylaşmasına zemin hazırladı. Şirket, ilk faaliyet yılında yalnızca büyümeyi değil; güven, erişilebilirlik, ve finansal kapsayıcılık temelinde güçlü, kalıcı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı başardı.

“İlk Yılımızda Güçlü Bir Güven İnşa Ettik”

Emlak Katılım Genel Müdürü ve Emlak Katılım Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Onur Gök, şirketin ilk yıl performansına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Emlak Katılım Tasarruf Finansman olarak henüz birinci yılımızı geride bırakırken ulaştığımız nokta bizim için büyük bir gurur kaynağı. Tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve vatandaşlarımızın kendi birikimleriyle hedeflerine ulaşabilmelerine imkân sunulması bizim için büyük önem taşıyor. Emlak Katılım'ın güven ve deneyimini tasarruf finansman alanına taşıyarak sektöre dinamizm kazandırdığımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşteri odaklı yaklaşımımızı, teknolojik altyapımızı ve ürün çeşitliliğimizi geliştirerek daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız tasarruf kültürünün güçlenmesine katkı sağlayan, finansal erişilebilirliği artıran ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına değer katan kalıcı bir yapı oluşturmak.”

Emlak Katılım Tasarruf Finansman, birinci yılında elde ettiği deneyim ve oluşturduğu güçlü müşteri tabanıyla ikinci yılına daha büyük hedeflerle girerken, “tasarruf eden, üreten ve ekonomiye kazandıran Türkiye” vizyonuna katkı sunmaya devam edecek.