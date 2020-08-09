Emlak Katılım Kahramanmaraş’ta

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “İnternet bankacılığı hizmetlerimizle ülkemizin müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına kapsamlı şekilde destek oluyoruz. Bununla birlikte şube ağımızla onlara fiziksel olarak erişmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu sayede sadece müşterilerimize fiziksel olarak ulaşmayı amaçlamıyor, aynı zamanda yaptığımız yatırımla yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş noktamızla şube sayımızı 22’ye çıkarmış bulunuyoruz. Bu sayıyı yıl sonuna kadar 50’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Şubemizin Kahramanmaraş’a ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Şube sayısı artıyor

Emlak Katılım, 7 Ağustos 2020 itibariyle İstanbul Ataşehir, Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Ankara, Ankara (Ostim), Bursa, İzmir, İzmit, Gaziantep, Malatya, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya ve Konya Büsan şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.