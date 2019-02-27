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"Emlak Katılım Bankası, riskli binaların güçlendirilmesini hızlandıracak"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: - " Depreme karşı riskli yapıların güçlendirilmesi, ada ve mahalle bazında kentsel alanların dönüştürülmesi için yerel yönetimlere yönelik projelerin finansmanına yeni yöntemler üreteceK"

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:21
"Emlak Katılım Bankası, riskli binaların güçlendirilmesini hızlandıracak"

İSTANBUL (AA)- Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Emlak Katılım Bankasının deprem tehlikesine karşı riskli binaların güçlendirilmesini hızlandıracağını kaydetti.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur yaptığı yazılı açıklamada, 18 yıl aradan sonra Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın faaliyet izni almasının sadece sektör için değil, ülkemiz için de önem teşkil ettiğine dikkati çekti.

Timur, deprem tehlikesine karşı riskli yapıların güçlendirilmesinin, ada ve mahalle bazında kentsel alanların dönüştürülmesi için yerel yönetimlere yönelik projelerin finansmanına yeni yöntemler üreteceğini ifade etti.

Ülkemizde yılda 300 bin konutun dönüşmesinin hedeflendiğini belirten Timur, hem konut geliştiricilerin hem de tüketicilerin finansmana ulaşımının kolaylaşması ve finansmanın çeşitlenmesinin işlerin daha da hızlı yürütülmesi adına önemli olduğuna işaret etti.

Timur, yeni kurulan bankanın özellikle gayrimenkul sektörüne her türlü nakdi ve gayri-nakdi finansman sağlayabilecek yeterlilikte olduğunu vurguladı.

Bankanın, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında piyasa yapıcılığı üstlenebiliyor olmasının kıymetli olduğunu belirten Timur, bu durumun sektörde yeterlilik sahibi markaların ayrışmasını, sektörü daha da güçlü hale getireceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:21
  1. Emlak Katılım Bankası
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